Benjamin Netanyahou annonce un vaste plan de développement pour le nord d’Israël

S’exprimant lors d’une réunion gouvernementale spéciale organisée à Nof HaGalil, Benjamin Netanyahou a présenté ce projet comme une « mission nationale de premier ordre » visant à renforcer à la fois la sécurité et le développement économique du nord.

Le plan concernera notamment les villes de Nof HaGalil, Acre, Karmiel, Safed, Afula, Nazareth et Tibériade. Selon le Premier ministre, ces municipalités bénéficieront d’une « énorme enveloppe » destinée à accélérer leur croissance et à améliorer leurs infrastructures.

Benjamin Netanyahou a placé la question sécuritaire au cœur de cette stratégie. Il a affirmé que Tsahal continuait de frapper durement le Hezbollah au Liban, déclarant que « des centaines de terroristes » étaient éliminés chaque semaine.

Le chef du gouvernement a toutefois reconnu que la menace des drones demeurait un défi majeur pour Israël. « Nous travaillons sur cette question », a-t-il assuré, promettant le retour de la sécurité dans le nord du pays.

« Ce que nous avons fait dans le sud, nous le ferons dans le nord », a déclaré Benjamin Netanyahou. Il a rappelé que beaucoup avaient douté de la capacité du gouvernement à relancer le développement du sud après les attaques du 7 octobre, soulignant qu’aujourd’hui la demande de logements et l’attractivité de la région avaient fortement augmenté.

Le Premier ministre a également rappelé que près de 20 milliards de shekels avaient déjà été alloués aux localités situées jusqu’à neuf kilomètres de la frontière libanaise, ainsi qu’un milliard de shekels au plateau du Golan.

Le nouveau programme prévoit notamment des investissements massifs dans la rénovation urbaine, les transports, les infrastructures, la santé, l’éducation et le développement économique local.

Benjamin Netanyahou a indiqué vouloir donner davantage de moyens aux autorités locales afin qu’elles puissent piloter elles-mêmes les projets de développement sur le terrain.

« J’aime la Galilée. C’est une partie intégrante de notre patrie. C’est une région que nous devons protéger et développer », a-t-il déclaré, saluant la coopération entre le gouvernement et les responsables locaux.

Le Premier ministre a conclu son intervention sur une note plus légère en affirmant vouloir être « le premier passager » du futur téléphérique reliant Nof HaGalil au mont Thabor, un projet emblématique du développement touristique et économique de la région.