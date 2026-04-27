Benjamin Netanyahou annule le grand rassemblement de Lag BaOmer au mont Meron

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné l'annulation du principal rassemblement de Lag BaOmer prévu au Mount Meron, dans le nord d'Israël, invoquant des préoccupations sécuritaires liées à la situation à la frontière libanaise. Chaque année, cet événement religieux attire habituellement des centaines de milliers de fidèles juifs orthodoxes.

Dans une lettre signée par le secrétaire du gouvernement Yossi Fuchs et diffusée par les services du Premier ministre, il est précisé que la Hilloula de Rabbi Shimon Bar Yohaï, célébration en hommage au sage du IIe siècle, se tiendra cette fois sous une forme restreinte et symbolique. Les modalités exactes de cette édition réduite doivent encore être déterminées.

Le gouvernement justifie cette décision par la crainte d'un événement meurtrier de grande ampleur, en raison de la fragilité du cessez-le-feu avec le Hezbollah au Liban, de la proximité du site avec la frontière nord, des tirs de roquettes déjà enregistrés dans la région et des difficultés potentielles à évacuer rapidement une foule massive en cas d'urgence.

Lag BaOmer sera célébré cette année à partir de la soirée du lundi 4 mai et durant la journée suivante. Cette décision intervient dans un contexte de vigilance accrue dans le nord du pays, où les tensions sécuritaires restent élevées malgré la trêve en vigueur.