Israël redoute l’effondrement imminent de la trêve avec le Liban sans intervention américaine

Une semaine après l’annonce du cessez-le-feu au Liban, des responsables sécuritaires israéliens font part de leurs inquiétudes quant à une possible rupture des arrangements en vigueur. Selon eux, sans intervention diplomatique ferme des États-Unis auprès de Beyrouth, la situation pourrait rapidement se détériorer.

Les autorités israéliennes affirment avoir demandé à Washington de pousser l’armée libanaise à agir contre les terroristes du Hezbollah dans les zones situées hors de la bande de sécurité contrôlée par Tsahal dans le sud du Liban. Malgré la prolongation de la trêve de trois semaines supplémentaires annoncée récemment par le président américain Donald Trump, Israël accuse le Hezbollah d’avoir multiplié les violations du cessez-le-feu, avec seize incidents recensés en une semaine.

Selon les mêmes sources, ces violations sont qualifiées de "tactiques" et prennent la forme de tirs de roquettes ou de drones visant les forces israéliennes déployées au Liban ou à proximité de la frontière. En réponse, Tsahal a mené plusieurs frappes ciblées contre des terroristes du Hezbollah et des positions de lancement de missiles. Israël présente ces opérations comme des actions défensives destinées à protéger ses troupes.

Parallèlement, le débat sur une éventuelle négociation avec Israël divise la scène politique libanaise. D’après des sources relayées par les médias israéliens, les milieux chrétiens et sunnites se montreraient globalement favorables à des discussions, au regard de la situation actuelle. Un responsable chrétien opposé au Hezbollah aurait même affirmé qu’une partie importante de sa communauté soutient l’idée d’une normalisation progressive avec Israël.

À l’inverse, le Hezbollah demeure farouchement hostile à toute ouverture. Son allié politique, Nabih Berri, apparaît comme un acteur central susceptible de faire pencher la balance. Selon plusieurs sources, les États-Unis comme l’Arabie saoudite chercheraient à le rallier afin d’isoler le Hezbollah et d’éviter une nouvelle flambée intérieure au Liban.

Enfin, un média saoudien affirme que le régime syrien a récemment déployé des centaines de soldats à la frontière libano-syrienne. Cette décision ferait suite à des renseignements selon lesquels le Hezbollah tenterait de transférer depuis la Syrie des combattants ainsi que des armes restées sur place après la chute du régime de Bashar al-Assad, notamment des roquettes, mitrailleuses et mines, afin de compenser les pertes subies lors des frappes israéliennes.