Le Hezbollah appelle le Liban à "se retirer" des négociations avec Israël

Le Hezbollah a appelé vendredi l’État libanais à «se retirer des négociations directes avec Israël», marquant une opposition frontale aux efforts diplomatiques en cours. Cette prise de position intervient au lendemain des déclarations de Donald Trump évoquant la possibilité d’un accord prochain entre les deux pays, dans un contexte de tensions persistantes à la frontière.

«Les autorités libanaises doivent (...) se retirer des soi-disant négociations directes» avec Israël, a déclaré Mohammad Raad, chef du bloc parlementaire du Hezbollah. Selon lui, toute rencontre entre représentants libanais et israéliens «ne bénéficiera en aucun cas d’un consensus national libanais».

Ces propos illustrent les profondes divisions internes au Liban sur la question des relations avec Israël. Si le gouvernement libanais participe à des discussions, le groupe terroriste rejette catégoriquement toute normalisation ou dialogue direct, qu’il considère contraire à sa ligne idéologique et stratégique.

Sur le terrain, la situation reste fragile malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis plusieurs jours. Des échanges de tirs sporadiques ont été signalés, et l’armée israélienne poursuit ses opérations dans le sud du Liban, notamment dans une zone de sécurité destinée à protéger ses frontières nord. Le Hezbollah, de son côté, continue de mener des actions contre les forces israéliennes déployées dans la région.

Dans ce contexte, les négociations en cours apparaissent d’autant plus délicates. Elles visent à stabiliser durablement la frontière et à éviter une reprise des hostilités à grande échelle. Mais l’opposition du Hezbollah, acteur militaire et politique majeur au Liban, complique toute avancée.