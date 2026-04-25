Hezbollah : transferts d’armes et de terroristes à la frontière syro-libanaise, Damas renforce ses positions

Le Hezbollah continue de transférer armes et terroristes depuis la Syrie vers le Liban, malgré les efforts croissants des forces gouvernementales syriennes pour reprendre le contrôle de leur frontière, selon le média saoudien Al-Majalla. Cette activité s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes le long de cette zone stratégique.

Selon ces informations, des cellules du Hezbollah s’emploient également à recruter d’anciens combattants syriens ayant servi dans ses rangs ou au sein de milices pro-iraniennes sous le régime de Bachar al-Assad. Des salaires mensuels d’environ 300 dollars leur seraient proposés afin de renforcer les effectifs.

Face à ces mouvements, le gouvernement syrien a considérablement renforcé sa présence militaire le long de la frontière syro-libanaise ces dernières semaines, déployant des centaines de soldats supplémentaires. Une montée en puissance qui intervient alors même que le Hezbollah consolide ses positions dans la même zone, accentuant le risque de frictions.

D’après des sources citées par Al-Majalla, Damas aurait toutefois assuré à plusieurs reprises aux autorités libanaises qu’il ne souhaitait pas d’affrontement direct avec le Hezbollah. Le régime syrien insiste sur le fait qu’une intervention militaire au Liban ne figure pas dans ses intentions.

En revanche, les autorités syriennes exhortent le gouvernement libanais à renforcer le contrôle de sa frontière afin d’empêcher le Hezbollah de poursuivre ses activités et de mener des opérations à partir du territoire syrien.

Dans ce contexte, les évolutions le long de la frontière syro-libanaise sont suivies de près par les acteurs régionaux, dont Tsahal, pour qui ces mouvements pourraient avoir des implications sécuritaires directes.