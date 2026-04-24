Donald Trump annonce la prolongation de trois semaines du cessez-le-feu entre Israël et le Liban

Le président américain Donald Trump a annoncé la prolongation de trois semaines du cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Hezbollah. Cette déclaration intervient alors qu’il participait à la deuxième série de discussions entre Israël et le Liban, organisée à la Maison Blanche.

Selon les informations communiquées par Washington, cette nouvelle extension fait suite à une première réunion tenue le 14 avril. Deux jours plus tard, les États-Unis avaient annoncé une trêve initiale de dix jours entre Israël et l’organisation terroriste Hezbollah, après que cette dernière eut entraîné le Liban dans la guerre contre l’Iran en lançant des roquettes contre Israël le 2 mars.

Donald Trump a rendu publique sa décision dans un message publié sur son réseau Truth Social alors même que les discussions étaient encore en cours. "La réunion s’est très bien passée !", a-t-il écrit, saluant l’avancée des échanges entre les différentes parties.

Le président américain a également affirmé que les États-Unis allaient travailler avec le Liban afin de l’aider à "se protéger du Hezbollah", sans donner davantage de précisions sur les mesures envisagées.

Enfin, Donald Trump a indiqué souhaiter recevoir prochainement à Washington le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ainsi que le président libanais Joseph Aoun. Il n’a toutefois pas précisé si cette rencontre se ferait conjointement ou séparément.