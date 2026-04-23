Pour la première fois depuis la trêve, le Hezbollah tire des roquettes sur le nord d'Israël

Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu la semaine dernière, le Hezbollah a tiré une salve de roquettes en direction du nord d’Israël. L’attaque a visé la localité de Shtula, proche du Liban.

Selon Tsahal, environ quatre roquettes ont été lancées depuis le territoire libanais. Toutes celles ayant franchi la frontière ont été interceptées par l’armée de l’air israélienne. Des sirènes d’alerte ont retenti «conformément au protocole» et aucun blessé n’a été signalé.

Le Hezbollah a revendiqué l’attaque, affirmant avoir visé Shtula «en représailles à une violation du cessez-le-feu par Israël et à une frappe contre une localité du sud du Liban». Cette version contraste avec celle d’Israël, qui n’a pas immédiatement confirmé de frappe préalable.

Cet incident intervient dans un contexte de trêve fragile, déjà marqué par des accrochages réguliers. Tsahal indique que le Hezbollah mène plusieurs attaques quotidiennes contre ses forces déployées dans le sud du Liban, malgré le cessez-le-feu.

La salve de roquettes constitue une escalade notable, puisqu’il s’agit du premier tir visant directement le territoire israélien depuis la trêve. Elle survient à un moment diplomatique clé, alors que des représentants israéliens et libanais vont se rencontrer à Washington, sous l’égide des États-Unis.