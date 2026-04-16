Liban–Israël : l’illusion d’un dialogue face à la réalité du Hezbollah

L’hypothèse d’un échange direct entre Joseph Aoun et Benjamin Netanyahou aurait pu marquer un tournant historique. Mais pour Didier Leroy, chercheur à l'institut royal supérieur de Défense, cette perspective reste largement théorique, voire prématurée. Le refus du président libanais de s’engager dans une telle démarche illustre, selon lui, les contraintes profondes qui pèsent sur toute tentative de normalisation entre Beyrouth et Jérusalem.

L’analyste rappelle que le précédent de 1982, marqué par l’assassinat de Bachir Gemayel après des contacts avec Israël, continue de hanter la mémoire politique libanaise. Dans ce contexte, dialoguer avec un responsable israélien constitue toujours un risque majeur, à la fois politique et personnel.

Au cœur de cette impasse, le Hezbollah demeure un acteur incontournable. Malgré un affaiblissement relatif depuis 2024 — perte de soutiens, isolement politique, réduction partielle de ses capacités — le mouvement terroriste conserve une puissance militaire et sociale considérable. « Amputé d’environ 10 % de ses forces », il reste néanmoins solidement implanté, soutenu par une large partie de la communauté chiite, ce qui rend toute perspective de désarmement irréaliste à court terme.

Le Liban apparaît ainsi comme un système profondément fragmenté, structuré autour d’équilibres confessionnels et politiques instables. Si certains responsables affichent une certaine proximité avec Washington, d’autres, à l’image de Nabih Berri, continuent de défendre une ligne alignée sur les intérêts du Hezbollah et de ses alliés. Cette dualité empêche l’émergence d’une position nationale cohérente sur la question israélienne.

Dans ce contexte, Didier Leroy se montre résolument pessimiste. L’idée même d’une normalisation entre Israël et le Liban se heurte à une hostilité structurelle, enracinée dans des décennies de conflit et renforcée par l’influence iranienne.

À court terme, toute avancée diplomatique apparaît donc compromise. Plus qu’un simple blocage conjoncturel, c’est une réalité stratégique durable qui s’impose : sans transformation profonde des équilibres internes libanais et du rôle du Hezbollah, le dialogue avec Israël restera hors de portée.