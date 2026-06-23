Benjamin Netanyahou appelle à une autonomie militaire accrue d'Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a plaidé en faveur d'une plus grande autonomie militaire d'Israël lors d'une rencontre avec des officiers réservistes participant à une formation d'officiers de combat au kibboutz Migdal Oz, dans le Goush Etzion.

Évoquant les défis sécuritaires auxquels Israël est confronté, notamment face à l'Iran et à ses alliés régionaux, le chef du gouvernement a estimé que l'avenir du pays dépendrait de sa capacité à renforcer durablement sa puissance militaire.

« Nous faisons face à l'Iran et à ses supplétifs. Nous leur avons porté des coups. Ce n'est pas terminé, mais tout dépend de notre force », a déclaré Benjamin Netanyahou.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité pour Israël de gagner en indépendance dans le domaine de l'armement.

« J'apprécie énormément le soutien que nous avons reçu de nos amis américains, et que j'ai contribué à renforcer au fil des années. Mais aujourd'hui, je le dis clairement : nous devons nous affranchir de cette dépendance et construire notre propre capacité de production d'armements. Nous devons fabriquer nos propres armes », a-t-il affirmé.

Benjamin Netanyahou a enfin appelé à poursuivre les investissements dans les capacités militaires, les nouvelles technologies et la formation des futurs commandants de Tsahal.

« C'est cela qui déterminera où nous serons dans trente ans. Avec l'aide de Dieu et grâce à vous, nous serons dans une bonne position », a-t-il conclu.