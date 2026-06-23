Netanyahou, Katz et Zamir publient un rare communiqué conjoint sur le Liban

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Israël Katz et le chef d'état-major de Tsahal, Eyal Zamir, ont publié lundi soir un rare communiqué conjoint, sur fond de controverse autour des règles d'engagement de l'armée israélienne au Liban-Sud.

Cette déclaration intervient après des informations faisant état de restrictions imposées à la liberté d'action de Tsahal dans le secteur, notamment concernant les frappes et les opérations préventives contre le Hezbollah.

Le communiqué a été publié à l'issue d'un entretien entre les trois responsables et le commandant du front Nord, le général Rafi Milo.

« Tsahal continuera d'agir avec détermination pour neutraliser les menaces contre nos soldats et nos citoyens, détruire les infrastructures terroristes et maintenir la zone de sécurité au Liban-Sud », ont affirmé les trois responsables.

Ils ont également souligné que « la sécurité des citoyens israéliens et des forces de Tsahal restera leur priorité absolue, sans compromis ».

Malgré ces déclarations, des sources militaires affirment que les capacités opérationnelles d'Israël seraient désormais limitées dans l'ensemble de la zone située au-delà de la « ligne jaune » au Liban. Selon ces sources, certaines frappes qui pouvaient auparavant être approuvées par les commandants sur le terrain nécessiteraient désormais l'autorisation des plus hauts échelons militaires.

Ces restrictions concerneraient principalement les opérations préventives contre des cibles du Hezbollah situées plus en profondeur au Liban, notamment des quartiers généraux, des dépôts d'armes, des sites de production ou d'autres infrastructures militaires qui ne représenteraient pas une menace immédiate pour les forces israéliennes.

Le New York Times a également rapporté que les soldats israéliens opérant au Liban seraient soumis à des consignes plus strictes, l'ouverture du feu étant désormais limitée aux menaces imminentes ou soumise à une autorisation directe du chef d'état-major.

Selon le même rapport, les forces israéliennes ne seraient plus autorisées à tirer contre des civils tentant de regagner leur domicile, sauf si ceux-ci s'approchent des troupes de manière jugée menaçante. Les destructions de bâtiments ou d'infrastructures dans la zone de sécurité nécessiteraient également une validation de haut niveau.

Ce communiqué conjoint vise donc à réaffirmer publiquement la détermination du gouvernement et de l'armée, alors que la question de la liberté d'action de Tsahal au Liban devient un sujet de tension politique et sécuritaire en Israël.