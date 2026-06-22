"Toute zone évacuée par Israël sera démilitarisée", assure le président du parlement libanais

Le président du parlement libanais Nabih Berri a affirmé que toute région du sud du Liban évacuée par Israël serait immédiatement démilitarisée, assurant avoir pris cet engagement au nom du Hezbollah.

Dans un entretien accordé au quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, Berri a déclaré que le mouvement terroriste chiite acceptait le retrait des armes au sud du Litani, à condition qu'Israël respecte également ses propres engagements. Il a plaidé pour un retrait israélien progressif, district par district, accompagné du déploiement simultané de l'armée libanaise.

Le chef du Parlement a indiqué être en contact permanent avec le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam, affirmant qu'ils partageaient les mêmes priorités : le retrait israélien du sud du Liban, le retour des habitants déplacés, la libération des détenus et la mise en œuvre d'un vaste programme de reconstruction avec le soutien de la communauté internationale.

Nabih Berri a également salué les efforts ayant permis d'aboutir au cessez-le-feu, estimant toutefois que sa pérennité dépendait de la volonté d'Israël de le respecter. Il a accusé l'État hébreu de violer la trêve, tout en assurant que le Hezbollah continuait pour sa part à s'y conformer.

Il a affirmé qu'Israël a accepté le cessez-le-feu sous pression américaine, après « deux journées sanglantes » dans le sud du Liban ayant causé la mort de dizaines de civils.

Enfin, Berri a rejeté l'idée de créer des « zones pilotes » dans le sud du pays, jugeant qu'un tel dispositif risquerait de retarder le processus. Il a appelé à l'adoption d'un calendrier clair de retrait israélien, estimant qu'il s'agit de « la voie la plus courte pour libérer le Sud ».