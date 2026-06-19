Paris presse Israël de cesser ses frappes au Liban

Jean-Noël Barrot estime que les États-Unis devaient exercer davantage de pression sur Jérusalem afin de préserver la stabilité régionale et la souveraineté libanaise.

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Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, à Bagdad, Irak, le 05.02.2026
Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, à Bagdad, Irak, le 05.02.2026AP Photo/Hadi Mizban

La France a de nouveau appelé à une désescalade au Liban. Interrogé par Franceinfo, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a estimé qu’Israël devait cesser ses frappes sur le territoire libanais et a invité les États-Unis à accentuer leurs pressions sur le gouvernement israélien.

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Cette déclaration intervient au lendemain d’un avertissement israélien indiquant que Tsahal n’excluait pas d’étendre ses opérations contre le Hezbollah au-delà de la zone de contrôle militaire établie dans le sud du Liban. Une position qui entre en tension avec l’accord conclu entre Washington et Téhéran, lequel prévoit notamment le respect de la souveraineté libanaise.

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La diplomatie française multiplie les initiatives pour éviter une nouvelle escalade. Paris continue notamment de travailler à l’organisation d’une conférence internationale destinée à mobiliser un soutien financier et logistique en faveur de l’armée libanaise, considérée comme un acteur central de la stabilité du pays.

Jeudi soir déjà, le président Emmanuel Macron avait appelé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à agir avec « responsabilité » et « rationalité » dans un contexte régional particulièrement sensible. L’Élysée a souligné la nécessité de préserver le cessez-le-feu au Liban et d’éviter toute action susceptible d’aggraver les tensions.

De son côté, Israël affirme que sa présence militaire dans le sud du Liban demeure indispensable pour empêcher le Hezbollah de reconstituer ses capacités militaires à proximité de la frontière israélienne. Le gouvernement israélien insiste sur son droit à répondre à toute menace émanant du mouvement chiite soutenu par l’Iran.

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