Benjamin Netanyahou au Liban-Sud : "La guerre se poursuit, nos ennemis luttent désormais pour leur survie"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est rendu dimanche dans le sud du Liban, accompagné du ministre de la Défense Israel Katz et du chef d’état-major, le général Eyal Zamir, pour évaluer la situation sécuritaire sur le front nord. Cette visite intervient dans un contexte de tensions persistantes avec le Hezbollah et de poursuite des opérations militaires israéliennes dans la zone.

Sur place, Benjamin Netanyahou a également visité un poste avancé de Tsahal près de la frontière, où il a reçu un briefing opérationnel du commandant de la division de Galilée. S’adressant aux soldats, il a salué leur engagement et leur détermination : « Il y a ici un esprit remarquable et une volonté de combattre — et ils combattent bien ».

Le chef du gouvernement a insisté sur la continuité des opérations : « La guerre se poursuit, y compris dans la zone de sécurité au Liban, où je me trouvais il y a peu ». Selon lui, cette présence militaire a permis de neutraliser des menaces directes, notamment « le risque d’infiltration depuis le Liban », ainsi que les tirs de missiles antichars. « Nous avons accompli un travail immense, des réalisations considérables, mais il reste encore du travail — et nous le faisons », a-t-il ajouté.

Benjamin Netanyahou a également mis en avant une transformation stratégique plus large : « Nous avons, en réalité, changé le visage du Moyen-Orient ». Dans une déclaration offensive, il a affirmé que « nos ennemis — l’Iran et l’axe du mal — étaient venus pour nous détruire, et ils luttent désormais pour leur propre survie ». Une analyse qu’il dit observer « sur tous les fronts ».

Le Premier ministre a aussi rendu hommage aux forces israéliennes, saluant « les soldats réguliers et les réservistes extraordinaires » qui participent aux opérations en cours. « Le peuple d’Israël vous salue », a-t-il conclu.

Cette visite sur le terrain illustre la volonté du gouvernement israélien de maintenir une pression militaire constante, tout en affichant sa détermination à poursuivre les opérations face aux menaces régionales.