Benjamin Netanyahou aux nouvelles recrues de Tsahal : "Nous protégerons ceux qui protègent Israël"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est rendu mercredi au centre de recrutement et de sélection de Tel Hashomer, où il a rencontré de nouvelles recrues destinées au corps d’artillerie et à la brigade Givati.

Benjamin Netanyahou a d’abord accompagné les jeunes soldats au cours des différentes étapes précédant leur incorporation et la remise de leur uniforme. Il s’est ensuite entretenu avec eux et a répondu à leurs questions.

À l’issue de cette rencontre, le Premier ministre a dit avoir été particulièrement ému par ces recrues venues de toutes les régions et de tous les milieux de la société israélienne. "Ils viennent de tout le pays, religieux et laïcs, du nord et du sud, des villes et des villages. C’est une mosaïque israélienne", a-t-il déclaré.

Benjamin Netanyahou a également insisté sur l’unité de la société israélienne, qu’il juge "bien plus large qu’on ne le pense". "Nous venons défendre notre seul et unique pays. Nous repoussons nos ennemis et nous savons que notre avenir est un avenir commun à tous", a-t-il ajouté.

S’adressant directement aux recrues, le chef du gouvernement leur a demandé de transmettre un message à leurs parents : "Dites à vos pères et à vos mères que nous vous soutiendrons. Nous vous envoyons protéger le pays, et nous vous protégerons aussi. Allez de l’avant et réussissez."