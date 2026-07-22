À l'occasion du jeûne de Tisha BeAv, Benjamin Netanyahou promet de renforcer l’unité nationale

À quelques heures du début du jeûne de Tisha BeAv, Benjamin Netanyahou a appelé mercredi les Israéliens à dépasser leurs divisions et promis d’œuvrer à la formation d’un gouvernement d’union nationale élargi.

"À l'occasion de Tisha BeAv, nous nous souvenons de la destruction du Temple. Nous nous souvenons du prix terrible de la haine et des divisions entre nous", a déclaré le Premier ministre dans un message vidéo, en référence à la journée de deuil commémorant notamment la destruction des deux Temples de Jérusalem.

Benjamin Netanyahou a établi un parallèle entre les catastrophes du passé et les épreuves traversées par Israël ces trois dernières années. "Grâce à nos efforts communs, nous avons empêché la destruction du Troisième Temple", a-t-il affirmé, désignant ainsi l’État d’Israël. "Au lieu d’une guerre civile, nous sommes devenus des frères combattant côte à côte pour repousser ceux qui cherchent à nous détruire. Nous avons uni nos forces, combattu comme des lions et, ensemble, sauvé Israël."

Le Premier ministre a assuré vouloir prolonger cette dynamique au-delà du contexte militaire. "En tant que Premier ministre d’Israël, j’ai l’intention d’approfondir l’unité entre nous", a-t-il déclaré, ajoutant qu’il travaillerait à la mise en place d’un "large gouvernement national".

Cet appel intervient au lendemain d’une mise en garde du président Isaac Herzog contre la montée de la violence à l’approche de la campagne électorale. Le chef de l’État avait exhorté les responsables politiques et la population à ne pas "franchir les lignes rouges".

"Je sais que, pendant une campagne électorale, les désaccords rendent cette unité difficile à percevoir. Mais je sais aussi que nous sommes beaucoup plus unis qu’il n’y paraît", a conclu Benjamin Netanyahou.