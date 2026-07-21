À l’approche des élections, Isaac Herzog alerte sur des menaces "intérieures et extérieures"

Le président israélien Isaac Herzog a appelé mardi les citoyens et les responsables politiques à préserver la cohésion nationale pendant la prochaine campagne électorale, avertissant que la sincérité du scrutin pourrait être menacée aussi bien de l’intérieur que de l’étranger.

S’exprimant à la veille du jeûne de Tisha BeAv, qui commémore notamment la destruction des Temples de Jérusalem, le chef de l’État a établi un parallèle avec les risques de division qui traversent aujourd’hui la société israélienne. "Les élections sont l’apogée de la démocratie", a-t-il déclaré, exhortant les Israéliens à participer au débat public, à faire entendre leur voix et à voter, tout en restant vigilants face aux manipulations.

Herzog a indiqué avoir rencontré deux semaines plus tôt le président de la Commission électorale centrale, le juge Noam Sohlberg, vice-président de la Cour suprême, ainsi que le directeur du Shin Bet, David Zini. Tous deux lui auraient présenté plusieurs menaces susceptibles de porter atteinte à l’intégrité des élections, provenant d’acteurs israéliens comme étrangers.

Le président a demandé aux forces de sécurité et aux autorités judiciaires de répondre avec fermeté à ces risques, soulignant le rôle croissant des réseaux sociaux dans la diffusion de fausses informations et de contenus provocateurs. Il a appelé chacun à faire preuve de responsabilité, tant dans les informations consultées que dans celles partagées.

Face à la recrudescence des violences politiques et verbales, Isaac Herzog s’est également adressé aux élus, militants et candidats de l’ensemble des partis. "Ne franchissez pas les lignes rouges. Ne transformez pas vos adversaires en ennemis", a-t-il lancé, avant de répéter que "les élections ne sont pas une guerre civile".

Il a rappelé qu’un changement de gouvernement ne changeait pas la population elle-même et qu’au lendemain du scrutin, les Israéliens de toutes sensibilités continueraient à vivre ensemble. Invoquant la leçon historique de la "haine gratuite", Herzog a conclu en appelant le pays à traverser cette période électorale "comme un seul peuple", dans le respect des désaccords et des règles démocratiques.