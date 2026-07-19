Avigdor Lieberman accuse Benjamin Netanyahou de vouloir instrumentaliser le Shin Bet

Le président du parti Israël Beitenou, Avigdor Lieberman, a accusé samedi soir le Premier ministre Benjamin Netanyahou de vouloir instrumentaliser le Shin Bet (service de sécurité intérieure) lors des prochaines élections législatives afin de cibler ses adversaires politiques et certains médias. Des accusations fermement rejetées par le ministre Amichaï Chikli.

Invité sur la chaîne N12, M. Lieberman a affirmé que la nomination de David Zini à la tête du Shin Bet suscitait de vives inquiétudes. « Il existe une tentative d'utiliser le Shin Bet pendant cette campagne électorale contre des rivaux politiques et contre des médias jugés "non amicaux". Cela ne doit pas arriver », a-t-il déclaré, appelant les agents du service à documenter toute sollicitation à caractère politique qui leur serait adressée.

Le dirigeant d'Israël Beitenou a également vivement critiqué le gouvernement, dénonçant une « législation de type taliban » en référence notamment au projet de loi sur la séparation hommes-femmes dans l'enseignement supérieur. Il a estimé que l'alliance entre Benjamin Netanyahou, le chef du Shas Aryeh Deri et le dirigeant de Yahadout HaTorah Yitzhak Goldknopf nuisait davantage à la sécurité d'Israël que « l'Iran, le Hamas, le Hezbollah et les Houthis réunis ».

Lieberman s'en est également pris à l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, dont le parti est bien placé dans les sondages, pour avoir tenu des propos élogieux à l'égard d'Aryeh Deri. Il a qualifié le Shas de « parti le plus anti-sioniste » et affirmé qu'Israël Beitenou ne rejoindrait jamais une coalition incluant cette formation ou Yahadout HaTorah.

Sur la question de la conscription, il a réaffirmé son soutien à un service obligatoire universel, militaire ou civil, pour tous les citoyens, sans exception, et plaidé pour la suppression des financements publics aux établissements scolaires refusant d'enseigner les matières fondamentales.

Le ministre Amichaï Chikli a rejeté ces accusations, reprochant à Lieberman d'attaquer sans fondement le nouveau chef du Shin Bet et l'accusant de faire preuve de « deux poids, deux mesures » à l'égard de son prédécesseur, Ronen Bar.