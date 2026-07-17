La Knesset a définitivement approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi sa dissolution, ouvrant officiellement la voie aux élections législatives prévues le 27 octobre. Le texte, intégré à une loi sur le financement des partis, a été adopté en deuxième et troisième lectures par 62 voix contre zéro, avec le seul soutien des députés de la coalition.

La dissolution prendra effet le 17 juillet. Le Parlement entrera alors en congé et ne se réunira officiellement de nouveau qu'après le scrutin, lors de la prestation de serment de la prochaine Knesset. Pendant cette période, certaines commissions pourront néanmoins continuer à siéger selon des modalités particulières, tandis que le gouvernement ou un groupe d'au moins 25 députés pourront demander la convocation exceptionnelle de la séance plénière.

Le vote est intervenu après des tensions de dernière minute au sein de la coalition. Le président du Shas, Aryeh Deri, avait menacé de ne pas soutenir le texte si les partis d'opposition refusaient de voter eux aussi en faveur de la dissolution. Ces derniers se sont finalement abstenus, sans empêcher l'adoption de la loi grâce aux voix de la majorité.

Cette ultime séance a marqué l'aboutissement d'un véritable marathon législatif engagé par la coalition afin de faire adopter un maximum de textes avant la fin de la 25e Knesset. Parmi les mesures approuvées figure la prolongation temporaire du service militaire obligatoire à 32 mois, présentée comme indispensable pour permettre à Tsahal de répondre à ses besoins opérationnels et aux impératifs sécuritaires actuels.

La majorité a également fait adopter plusieurs textes particulièrement controversés, dont une Loi fondamentale sur l'étude de la Torah, le gel des arrestations de jeunes orthodoxes refusant leur incorporation, l'autorisation d'une séparation entre hommes et femmes dans certains cursus universitaires avancés, une réforme du secteur des médias ainsi qu'une loi concernant la scission des fonctions de la conseillère juridique du gouvernement. Ces votes de dernière minute devraient occuper une place centrale dans la campagne électorale qui s'ouvre désormais.