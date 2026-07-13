La Knesset adopte la Loi fondamentale sur l'étude de la Torah

La Knesset a approuvé en deuxième et troisième lectures la Loi fondamentale sur l'étude de la Torah par 63 voix contre 52, marquant une victoire politique pour la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou et les partis haredim.

Le texte figurait parmi les priorités de la coalition avant la dissolution de la 25ᵉ Knesset et s'inscrit dans les accords conclus entre Benjamin Netanyahou et ses partenaires ultra-orthodoxes.

Initialement plus ambitieux, le projet de loi a été largement remanié au cours des discussions.

La version finalement adoptée se limite à inscrire que l'étude de la Torah constitue une valeur fondamentale de l'État d'Israël, sans établir d'équivalence explicite avec le service militaire, comme le prévoyait le texte d'origine.

Ce compromis a permis à la coalition de rallier une majorité tout en répondant à une partie des critiques formulées contre le projet.

Malgré ces modifications, l'opposition et plusieurs responsables juridiques estiment que cette nouvelle Loi fondamentale pourrait avoir des conséquences importantes.

Selon eux, elle pourrait servir de fondement à de futures décisions judiciaires ou à une législation relative aux exemptions de service militaire pour les étudiants des yeshivot.

Son adoption intervient alors que la question de la conscription des haredim continue de diviser profondément la société israélienne, sur fond de guerre et de besoins croissants en effectifs au sein de Tsahal.

Plusieurs recours devant la Haute Cour de justice sont désormais attendus.