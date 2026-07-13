Likoud : un compromis en vue sur les primaires

Le comité constitutionnel du Likoud s'est réuni ce lundi afin de trancher sur les modalités de désignation de la liste du parti pour les élections législatives. Les discussions, retardées par l'arrivée de Benjamin Netanyahou, pourraient finalement être reportées à jeudi faute de consensus.

Au cœur des débats, deux visions s'opposent : celle du Premier ministre, favorable à un système combinant places réservées, commission de sélection et primaires limitées, et celle du député David Bitan, qui réclame des primaires classiques.

Le ministre Haim Katz a présenté une proposition de compromis, approuvée par Benjamin Netanyahou, qui accorderait au chef du Likoud huit places réservées considérées comme éligibles.

Ces positions seraient les 3e, 5e, 9e, 11e, 15e, 18e, 26e et 31e places de la liste, cette dernière étant destinée au ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar.

Le reste de la liste serait constitué par des candidats élus dans les différentes circonscriptions internes du parti, auxquelles s'ajouteraient plusieurs sièges réservés à des catégories spécifiques, notamment une nouvelle candidate, les jeunes, les nouveaux immigrants, les citoyens non juifs, les personnes en situation de handicap ou encore des représentants de plusieurs régions du pays.

Face à cette proposition, David Bitan plaide pour le maintien de primaires classiques.

Son projet limiterait les places réservées de Benjamin Netanyahou à trois positions éligibles – les 2e, 6e et 16e places – ainsi que deux autres positions plus éloignées sur la liste.

Avant la réunion, David Bitan aurait cherché à rallier une majorité de députés et de ministres à sa proposition. Selon plusieurs responsables du Likoud, une véritable bataille d'influence s'est engagée ces dernières heures entre les proches du Premier ministre et le camp du député.

« On parle de places réservées, mais tout reste flou. Nous ne savons pas qui doit être placé ni ce que ces candidats apporteraient au Likoud », a déclaré David Bitan lors des débats.

En raison des désaccords persistants, les responsables du parti envisagent de repousser le vote secret à jeudi.

Si cette décision est confirmée, les primaires du Likoud devraient également être décalées. Initialement prévues le 4 août, elles pourraient finalement se tenir le 18 août.

Selon plusieurs médias israéliens, Benjamin Netanyahou estime qu'il doit pouvoir choisir directement au moins un tiers de la liste du Likoud afin de maximiser les chances de victoire du bloc de droite lors des prochaines élections.

Ces derniers jours, le Premier ministre a multiplié les réunions avec des députés et des ministres afin de convaincre les opposants à son projet.

En dehors de David Bitan, la députée Tally Gotliv est la seule élue du Likoud à s'opposer publiquement à la réforme proposée. Sans attaquer directement Benjamin Netanyahou, elle accuse plusieurs ministres, dont Yariv Levin et Israel Katz, de chercher à limiter l'influence des militants du parti dans le processus de sélection des candidats.