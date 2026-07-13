Israël : le calendrier des élections est lancé

La saison électorale est officiellement ouverte en Israël. Les élections législatives du 27 octobre 2026 marqueront un tournant politique : la 25e Knesset est la première depuis 1988 à avoir mené son mandat à son terme, sans dissolution anticipée. Les prochaines semaines seront rythmées par une série d'échéances déterminantes avant le scrutin.

Le 17 juillet, la 25e Knesset sera officiellement dissoute. Cette dissolution ne met toutefois pas un terme à l'activité parlementaire. Les députés continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée. Le gouvernement restera également en place jusqu'à la formation d'une nouvelle coalition, un processus qui pourrait prendre plusieurs semaines après les élections.

Le 19 juillet, soit 100 jours avant le scrutin, constituera la date limite pour les hauts fonctionnaires souhaitant briguer un siège à la 26e Knesset. La législation israélienne impose notamment aux employés de l'État, policiers, magistrats et autres hauts responsables publics de démissionner avant de pouvoir se présenter aux élections.

Plusieurs formations politiques organiseront leurs primaires durant l'été afin de désigner l'ordre de leurs listes électorales :

20 juillet : primaires du parti des Démocrates dirigé par Yair Golan ;

26 juillet : primaires du Parti Sionisme religieux de Bezalel Smotrich ;

4 août : primaires du Likoud de Benjamin Netanyahou.

Seuls les adhérents de chaque parti pourront participer à ces scrutins internes, qui détermineront le classement des candidats sur les listes.

Toutes les formations souhaitant participer aux élections devront remettre leur liste définitive à la Commission électorale centrale avant le 9 septembre. L'ordre des candidats sur ces listes déterminera automatiquement les futurs députés en fonction du nombre de sièges remportés par chaque parti.

Conformément à la loi israélienne, les campagnes officielles à la télévision et à la radio ne pourront débuter que le 13 octobre, soit 21 jours avant le scrutin. Jusqu'à cette date, les partis continueront principalement à communiquer via les réseaux sociaux et les plateformes numériques.

Le temps d'antenne officiel sera réparti entre les différentes formations selon des critères définis par la loi, avec un temps supplémentaire accordé aux partis déjà représentés à la Knesset.

Le 20 octobre, les représentants diplomatiques israéliens à l'étranger, leurs familles, certains militaires en mission ainsi que quelques représentants d'institutions nationales commenceront à voter. Israël ne prévoit en revanche pas de vote par correspondance ou à distance pour l'ensemble de ses citoyens résidant hors du pays.

Les élections générales se tiendront le 27 octobre dans l'ensemble du pays. Les bureaux de vote seront ouverts de 7 h à 22 h dans la majorité des localités, avec des horaires adaptés pour certaines petites communes, les hôpitaux et les établissements pénitentiaires.

Ce jour sera férié au niveau national, même si les transports publics continueront de fonctionner normalement. Les électeurs présents dans la file d'attente à l'heure de fermeture conserveront leur droit de vote.

Les résultats définitifs seront publiés le 4 novembre, après le dépouillement des votes exprimés à l'étranger. Les recours pourront être déposés jusqu'au 18 novembre par les partis, les candidats ou les membres des commissions électorales.

Si des contestations sont possibles, les modifications des résultats à l'issue d'un recours restent historiquement très rares en Israël.