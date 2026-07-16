La 25e Knesset achève son mandat, marqué par la réforme judiciaire et le 7 octobre

Cette législature restera comme l'une des plus mouvementées de l'histoire du pays, marquée par la réforme judiciaire, l'attaque du 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi.

La réforme judiciaire portée par le ministre de la Justice Yariv Levin a dominé l'agenda politique pendant de longs mois, provoquant des manifestations massives, des grèves et une profonde crise institutionnelle. Si une partie du projet a été suspendue après le début de la guerre, plusieurs textes ont finalement été adoptés progressivement par la coalition.

Autre sujet majeur de cette législature : la crise autour de la conscription des orthodoxes. Malgré les promesses du gouvernement, aucune réforme durable n'a été adoptée. La Knesset a en revanche voté une loi suspendant temporairement les poursuites contre les réfractaires haredim, une mesure ensuite gelée par la Cour suprême.

Le mandat s'achève également sans la création d'une commission d'enquête officielle sur les défaillances ayant conduit au massacre du 7 octobre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est opposé à une commission d'État, tandis que son propre projet n'a jamais abouti.

Malgré la guerre et les tensions internes, la coalition est parvenue à rester unie jusqu'au bout de la législature. Selon plusieurs responsables politiques, la majorité de 64 sièges a permis à chacun des partenaires d'obtenir des avancées sur ses priorités, contribuant à la survie du gouvernement.

La Knesset entre désormais en vacances parlementaires jusqu'aux élections législatives prévues le 27 octobre prochain.