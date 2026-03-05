Benjamin Netanyahou : "Les succès sont importants, mais il reste encore beaucoup à faire"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi que l’offensive militaire contre l’Iran et ses alliés se poursuivait, tout en saluant la coopération « historique » entre l’armée israélienne et les forces américaines. Le chef du gouvernement s’exprimait lors d’une visite sur une base de l’armée de l’air dans le sud d’Israël, où il a rencontré des pilotes israéliens ainsi que des pilotes américains engagés dans l’opération baptisée « Rugissement du Lion ».

« Nous sommes au sixième jour de l’opération “Rugissement du Lion” et je me trouve ici avec nos formidables pilotes et les équipages au sol », a déclaré Benjamin Netanyahou. Il a insisté sur l’importance du partenariat militaire avec Washington. « La coopération entre l’armée américaine et Tsahal est historique, tout comme celle entre l’armée de l’air israélienne et l’US Air Force », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a affirmé que les forces israéliennes continuaient de frapper des cibles en Iran ainsi que des éléments armés au Liban. « Nous continuons de frapper les cibles du régime terroriste en Iran et également les éléments terroristes au Liban », a-t-il déclaré, en référence notamment aux affrontements avec le Hezbollah.

Benjamin Netanyahou a estimé que les opérations menées jusqu’à présent avaient déjà produit des résultats significatifs. « Les succès sont importants, mais il reste encore beaucoup à faire », a-t-il affirmé, laissant entendre que la campagne militaire pourrait se poursuivre.

Le chef du gouvernement israélien a également tenu à remercier le président américain Donald Trump pour le soutien apporté par Washington à l’effort militaire israélien. « Je veux remercier une nouvelle fois mon ami, le président Trump, pour la coopération entre nous et entre Israël et les États-Unis », a-t-il déclaré.

Selon Netanyahou, cette coordination stratégique entre les deux pays devrait se poursuivre dans les prochains jours. « Ensemble, nous continuerons et ensemble nous accomplirons nos missions, avec l’aide de Dieu », a-t-il conclu.