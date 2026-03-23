Benjamin Netanyahou : "Même en cas d'accord, nous préserverons nos intérêts vitaux quoi qu’il arrive"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé lundi soir avoir échangé avec le président américain Donald Trump, évoquant la possibilité de transformer les gains militaires récents en avancées diplomatiques. Selon lui, Washington estime qu’il existe une opportunité de « tirer parti » des opérations menées par Israël et les États-Unis pour atteindre les objectifs de guerre à travers un accord.

Benjamin Netanyahou a précisé qu’un tel accord devrait impérativement garantir les « intérêts essentiels » d’Israël. « Nous protégerons nos intérêts vitaux, quelle que soit l’évolution de la situation », a-t-il insisté, tout en laissant la porte ouverte à une issue négociée.

Parallèlement, le chef du gouvernement a souligné que les opérations militaires se poursuivaient à un rythme soutenu. « Nous continuons de frapper à la fois en Iran et au Liban », a-t-il déclaré, affirmant que les forces israéliennes s’emploient à « démanteler en profondeur » les programmes balistique et nucléaire iraniens.

Il a également mis en avant l’intensification des actions contre le Hezbollah, affirmant que le mouvement soutenu par Téhéran subissait des pertes importantes. Netanyahou a notamment indiqué que deux scientifiques liés au programme nucléaire iranien avaient été éliminés récemment, sans fournir de précisions supplémentaires.

Ces déclarations traduisent une stratégie articulée autour d’une double approche : maintenir une pression militaire maximale tout en explorant les perspectives d’un accord. Dans ce contexte, Israël cherche à consolider ses acquis sur le terrain tout en s’assurant que toute solution diplomatique future préserve ses priorités sécuritaires.