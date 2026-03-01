Benjamin Netanyahou : "Nous créerons les conditions pour un changement de régime en Iran"

Environ douze heures après le lancement de l’opération conjointe israélo-américaine “Rugissement du Lion”, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a pris la parole samedi soir pour sa première déclaration publique depuis le début des frappes. Il a affirmé que cette “opération décisive” se poursuivrait “aussi longtemps que nécessaire”, appelant la population israélienne à faire preuve de patience et de résilience. “Cette guerre apportera une paix véritable”, a-t-il assuré.

Le chef du gouvernement est également revenu sur la frappe visant le guide suprême iranien Ali Khamenei. “Nous avons détruit le complexe du tyran Khamenei".

Benjamin Netanyahou a par ailleurs annoncé une intensification des opérations militaires dans les jours à venir. “Nous frapperons des milliers de cibles du régime terroriste”, a-t-il affirmé, ajoutant que ces actions visaient à “créer les conditions permettant au peuple iranien de remplacer ce régime”. Dans un message direct adressé aux Iraniens, il les a exhortés à saisir “l’opportunité historique” qui s’ouvre selon lui : “Bientôt viendra votre moment de descendre dans la rue, d’achever le travail et de renverser le régime qui vous opprime.”

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a lui aussi défendu la décision de lancer l’offensive. Selon lui, Israël n’a pas attendu que la menace se concrétise pour agir. “Nous avons agi pour empêcher un régime extrémiste et meurtrier d’acquérir des capacités mettant en danger Israël et le monde entier”, a-t-il déclaré. Il a averti que “quiconque menace de détruire Israël ne bénéficiera d’aucune immunité”, précisant que “chaque élément du régime iranien est une cible”. Il a également mis en garde les acteurs extérieurs qui seraient tentés d’intervenir, promettant un “prix très lourd” à ceux qui chercheraient à s’opposer à l’offensive.