Benjamin Netanyahou : "Nous détruisons les infrastructures terroristes du Hezbollah"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mardi soir la destruction d’un vaste tunnel du Hezbollah, affirmant que Tsahal « élimine des dizaines de terroristes » et poursuit sans relâche ses opérations au Liban. « Nous avons fait exploser aujourd’hui un immense tunnel terroriste du Hezbollah. Nous détruisons leurs infrastructures, nous éliminons des dizaines de terroristes – et ce n’est pas terminé », a-t-il déclaré. Il a précisé que l’armée opère dans l’ensemble du sud libanais, au nord et au sud du fleuve Litani, ainsi que dans la vallée de la Bekaa, tout en évoquant un « projet spécial » destiné à neutraliser la menace des drones, dont les effets se feront sentir dans la durée.

Peu de temps avant, Tsahal a confirmé avoir localisé et détruit deux tunnels majeurs à Qantara, dans le sud du Liban. Selon l’armée, ces infrastructures, construites avec un « guidage direct » de Iran, ont été creusées sur plus d’une décennie, atteignant une profondeur d’environ 25 mètres pour une longueur cumulée proche de deux kilomètres, ce qui en fait l’un des réseaux souterrains les plus étendus découverts dans la région.

Ces tunnels s’inscrivent dans un dispositif plus large identifié lors des combats de 2024, notamment dans les localités de Rab al-Thalathin et Mays al-Jabal. L’armée estime qu’ils devaient servir de base de déploiement pour des centaines de terroristes, appelés à s’y regrouper, s’équiper et se préparer à des attaques contre des localités israéliennes – un plan d’invasion qui, selon elle, n’a jamais été mis à exécution.

Lors d’un raid mené par la 36e division à Qantara, à une dizaine de kilomètres de la frontière israélienne, les soldats ont découvert des entrées dissimulées ainsi que de nombreuses armes et installations permettant un séjour prolongé sous terre. L’un des tunnels comprenait une dizaine de pièces équipées de lits superposés, ainsi que des tunnels de lancement de roquettes orientés vers Israël.

D’après des responsables militaires, ces infrastructures ont été conçues selon des standards iraniens, Téhéran ayant participé directement à leur planification et à leur financement. Leur destruction a nécessité l’emploi de près de 450 tonnes d’explosifs.