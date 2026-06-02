Benjamin Netanyahou promet de "ramener la sécurité et la prospérité" dans le nord d’Israël

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué l’adoption par le gouvernement d’un vaste programme d’investissement destiné au nord d’Israël, affirmant que ces mesures permettront de renforcer durablement la sécurité et le développement économique des localités frontalières du Liban.

Lors du conseil des ministres, le chef du gouvernement a qualifié les décisions approuvées de "dramatiques" pour l’avenir de la région. Le plan concerne les localités situées jusqu’à neuf kilomètres de la frontière libanaise et prévoit des investissements dans le logement, les infrastructures, le développement des implantations ainsi que dans le renforcement de la protection des habitants.

Benjamin Netanyahou a souligné que les mesures de protection ne remplacent pas l’action militaire menée contre le groupe terroriste Hezbollah, mais viennent la compléter. Il a également assuré que l’État travaillait activement à résoudre la menace croissante des drones. Selon lui, les meilleurs experts israéliens, ainsi que des spécialistes étrangers, ont été mobilisés dans le cadre d’un projet national consacré à cette problématique.

Le Premier ministre a indiqué que plus de 13 milliards de shekels avaient été approuvés dans le cadre du nouveau programme, venant s’ajouter aux 7 milliards déjà alloués précédemment. Au total, près de 20 milliards de shekels seront investis dans les localités du nord.

"Nous ramènerons à la fois la sécurité et la prospérité dans le nord", a déclaré Netanyahou, estimant que ces investissements encourageront de nouveaux habitants à s’installer dans la région. Il a comparé cette stratégie à celle mise en œuvre dans le sud d’Israël, où, selon lui, les importantes mesures de développement ont permis une forte croissance démographique et économique malgré les défis sécuritaires.

Le chef du gouvernement s’est dit convaincu que le nord connaîtra une évolution similaire dans les années à venir, grâce à la combinaison des efforts de sécurité et des investissements massifs décidés par l’État.