Benjamin Netanyahou souhaite un accord de paix avec le Liban

À l'occasion de la cérémonie nationale marquant les 20 ans de la deuxième guerre du Liban, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël poursuivait un objectif à long terme : parvenir à un accord de paix avec le Liban.

« Nous ferons tout pour parvenir, à terme, à un accord de paix entre les deux pays », a affirmé Benjamin Netanyahou, tout en reconnaissant que « des batailles, des défis et des obstacles » restaient à surmonter.

Le chef du gouvernement a toutefois réaffirmé qu'Israël maintiendrait sa présence militaire dans le sud du Liban. « Nous resterons dans la zone de sécurité du sud du Liban aussi longtemps que nécessaire », a-t-il déclaré, promettant de rétablir durablement la sécurité des habitants du nord d'Israël.

Benjamin Netanyahou a également assuré que l'Iran n'atteindrait pas son objectif de contraindre Israël à se retirer du Liban. « L'Iran voulait nous forcer à quitter le sud du Liban. Cela n'arrivera pas », a-t-il lancé.

Évoquant le Hezbollah, le Premier ministre a estimé que l'organisation avait transformé une partie du Liban en base terroriste au service de Téhéran. « Le Liban est un beau pays, avec des gens formidables, mais sa tragédie est d'avoir été pris en otage par une organisation fanatique qui cherche à nous détruire », a-t-il déclaré.

Benjamin Netanyahou a également salué les résultats des opérations militaires israéliennes, affirmant qu'elles avaient permis de créer une large zone tampon le long de la frontière nord et d'ouvrir, selon lui, « la voie à une nouvelle réalité » dans les relations entre Israël et le Liban.