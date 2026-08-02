Cyberattaques iraniennes : Israël dévoile l'ampleur de la menace quotidienne

Après les informations faisant état d'une cyberattaque attribuée à l'Iran contre les infrastructures d'eau de sept États américains, le Directoire national israélien du cyberespace a affirmé suivre la situation de près, tout en soulignant qu'Israël fait face à des attaques similaires au quotidien.

Dans un communiqué, l'organisme a indiqué être en contact permanent avec ses partenaires américains afin de coordonner la défense contre les cybermenaces et de partager les informations liées à l'attaque ayant visé le secteur de l'eau aux États-Unis.

Le Directoire rappelle qu'Israël est la cible de cyberattaques dans tous les secteurs et que des tentatives iraniennes répétées ont déjà visé les infrastructures hydrauliques israéliennes ces dernières années.

« Israël subit des cyberattaques quotidiennement dans tous les secteurs », souligne le communiqué, précisant que les autorités israéliennes, en coopération avec leurs partenaires, sont jusqu'à présent parvenues à empêcher des dommages significatifs aux infrastructures critiques.

Les autorités israéliennes assurent poursuivre leur travail avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau afin de vérifier la mise en œuvre des mesures de protection, d'évaluer le niveau de préparation face aux nouvelles menaces et de renforcer la résilience des infrastructures essentielles.

Selon les responsables israéliens, chaque incident majeur dans le monde constitue également une occasion de tirer rapidement des enseignements, de partager les renseignements avec les partenaires internationaux et d'adapter les dispositifs de défense afin de garder une longueur d'avance sur les cyberattaquants.

Aux États-Unis, plusieurs médias ont rapporté qu'une cyberattaque, soupçonnée d'avoir été menée par l'Iran, avait visé les systèmes de gestion de l'eau de sept États. Si aucun impact sur la qualité ou la distribution de l'eau n'a été signalé à ce stade, les autorités américaines ont renforcé leur vigilance. Les experts soulignent toutefois que l'attribution officielle de l'attaque à l'Iran n'a pas encore été définitivement établie, l'enquête étant toujours en cours.