Danny Danon qualifie Zohran Mamdani de « clown » après ses déclarations sur Benjamin Netanyahou

Invité de l'émission de Larry Kudlow sur Fox Business, le diplomate israélien a estimé que les propos du maire relevaient davantage de la provocation politique que d'une réalité juridique.

Cette semaine, Zohran Mamdani a reconnu dans une vidéo diffusée par les services de la mairie que la ville de New York ne disposait d'aucune autorité pour exécuter le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien. Durant sa campagne électorale, il avait pourtant évoqué la possibilité d'une arrestation de Benjamin Netanyahou en cas de visite dans la ville.

Selon Danny Danon, ces déclarations sont « sans fondement » et visent avant tout à attirer l'attention. « Il ne peut arrêter personne. C'est un clown. Il le sait. Tout cela est sans fondement », a déclaré l'ambassadeur israélien.

Le représentant d'Israël à l'ONU a également estimé que la rhétorique anti-israélienne pouvait avoir des conséquences concrètes. Il a fait le lien entre les déclarations du maire et l'attaque au couteau survenue jeudi dans l'Upper West Side de Manhattan, au cours de laquelle deux hommes ont été blessés. Selon les autorités américaines, le suspect aurait crié « Allah Akbar » et « Justice for Islam » avant et après l'agression.

Toujours selon The Jerusalem Post, l'homme, identifié comme Raul Morales, a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont deux tentatives de meurtre à caractère haineux. Il reste détenu sans possibilité de libération sous caution, tandis que les deux victimes devraient survivre à leurs blessures.

Interrogé plus largement sur le rôle des Nations unies, Danny Danon a également estimé que l'organisation avait besoin d'être profondément réformée, appelant Israël et les États-Unis à travailler ensemble en ce sens.