"Aucune limite à son déclin moral" : Danny Danon étrille Francesca Albanese

L'ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU, Danny Danon, a vivement dénoncé jeudi les propos de Francesca Albanese après que cette dernière se soit moquée de la mère endeuillée d'une victime du massacre du 7 octobre 2023 en lui conseillant de "changer de médicaments".

Selon Danon, la mère de Carolin Bohl, une jeune Allemande tuée lors de l'attaque du Hamas contre Israël, a récemment raconté sur les réseaux sociaux l'hostilité anti-israélienne à laquelle elle aurait été confrontée lors d'une première cinématographique à Berlin, où Francesca Albanese était invitée d'honneur. L'ambassadeur israélien affirme que lorsque cette mère a partagé sa douleur et son expérience, la rapporteuse de l'ONU lui a répondu : "Changez de médicament".

Réagissant à cet échange, Danny Danon a déclaré que "la mère de Carolin Bohl, brutalement assassinée par le Hamas le 7 octobre, a raconté l'hostilité anti-israélienne extrême qu'elle a rencontrée à Berlin". Il a ajouté que la réponse d'Albanese était "scandaleuse" avant d'affirmer : "Il semble qu'il n'y ait aucune limite au déclin moral de Francesca Albanese."

Cette nouvelle controverse s'ajoute à une longue série de critiques visant la rapporteuse spéciale des Nations unies, régulièrement accusée en Israël et par plusieurs responsables occidentaux de parti pris anti-israélien. Ces derniers mois, plusieurs ministres européens des Affaires étrangères l'ont notamment critiquée après des déclarations tenues lors d'une conférence d'Al Jazeera, où elle avait dénoncé le soutien politique, économique et militaire apporté à Israël par une partie de la communauté internationale.

Francesca Albanese a rejeté à plusieurs reprises les accusations portées contre elle. Elle a notamment contesté avoir qualifié Israël d'"ennemi commun de l'humanité" et dénoncé ce qu'elle considère comme des interprétations erronées de ses propos. Ses détracteurs rappellent toutefois d'anciennes publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles elle évoquait l'influence du "lobby juif" aux États-Unis, ainsi que ses déclarations après le 7 octobre, lorsqu'elle avait estimé que l'attaque du Hamas devait être analysée dans son contexte politique plus large.