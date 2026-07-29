Deux entreprises israéliennes développent un système antidrones combinant IA et interception par filet

Les entreprises israéliennes Axon Vision et ParaZero Technologies ont annoncé un partenariat visant à développer un système antidrones combinant intelligence artificielle et interception autonome par filet afin de protéger les infrastructures critiques.

Leur solution associe le système ForceField d'Axon Vision, qui détecte et analyse les menaces grâce à l'IA, au système DefendAir de ParaZero, capable de capturer physiquement un drone à l'aide d'un filet, sans le détruire.

Les deux sociétés ont signé un protocole d'accord (MoU) non contraignant en vue de poursuivre le développement et la commercialisation de cette technologie.

Selon les entreprises, cette architecture est destinée à sécuriser notamment les aéroports, les sites énergétiques, les infrastructures critiques et d'autres installations sensibles, où l'emploi d'armes explosives est inadapté.

Cette solution intervient alors que les drones, y compris les modèles FPV guidés par fibre optique, sont devenus une menace majeure sur les champs de bataille modernes, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient, où ils sont utilisés par la Russie, l'Iran et les groupes soutenus par Téhéran.

Le système intégré a récemment été testé en Israël afin de valider son fonctionnement dans des conditions opérationnelles.