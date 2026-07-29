Tsahal alerte sur une pénurie de munitions avant un possible nouveau conflit avec l'Iran

Tsahal met en garde contre une dégradation de son niveau de préparation face à un éventuel nouveau conflit avec l'Iran. Selon de hauts responsables militaires cités par Calcalist, les stocks de munitions et de missiles intercepteurs n'ont toujours pas été reconstitués après près de 1 000 jours de guerre sur plusieurs fronts.

« Lorsque nous arriverons au prochain affrontement, nous serons moins préparés », a déclaré un haut gradé de l'armée, évoquant un « échec majeur » dans le renforcement des capacités militaires. Selon lui, l'absence de nouvelles commandes empêche Tsahal de retrouver le niveau de préparation nécessaire.

Cette situation s'explique par un différend entre les ministères israéliens de la Défense et des Finances. Bien que Benjamin Netanyahou ait approuvé début juillet une augmentation immédiate de 15 milliards de shekels du budget de la Défense, les fonds n'ont pas encore été débloqués, selon les responsables militaires.

L'armée affirme avoir utilisé environ 100 000 munitions aériennes depuis le début de la guerre et souligne le besoin urgent de reconstituer ses stocks de missiles intercepteurs, allant du Dôme de fer aux missiles Arrow 3, ainsi que de munitions destinées aux opérations terrestres au Liban, à Gaza et en Syrie.

Les responsables de la Défense mettent également en garde contre les retards dans les commandes passées aux industriels, alors que la demande mondiale en armement ne cesse d'augmenter. Selon eux, tout nouveau délai pourrait repousser de plusieurs années la livraison de certains équipements stratégiques, notamment des hélicoptères de transport et d'attaque commandés aux États-Unis.

De son côté, le ministère des Finances rejette ces accusations. Il affirme que les crédits supplémentaires seront transférés « dans les prochains jours » et reproche au ministère de la Défense une gestion budgétaire ne respectant pas les procédures légales, compliquant le versement rapide des fonds.