Betsalel Smotrich : "J’ai pensé à démissionner après le 7 octobre, mais je n’ai pas identifié d’erreur de ma part"

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a affirmé mardi avoir envisagé de démissionner après le massacre du 7 octobre 2023, avant de conclure, à l’issue d’un examen personnel, qu’il n’avait pas commis d’erreur dans la ligne politique qu’il défendait.

Interrogé dans le podcast "Geekonomy" sur une éventuelle démission, Betsalel Smotrich a expliqué que cette réflexion n’était pas intervenue immédiatement après l’attaque, mais un peu plus tard. "J’ai pensé à démissionner, pas vraiment juste après le 7 octobre, mais un peu plus tard, lorsque j’ai essayé de comprendre en quoi j’avais eu tort, et je n’ai rien trouvé", a-t-il déclaré.

Le ministre a expliqué que, durant les deux premiers mois de la guerre, il avait été entièrement mobilisé par la gestion de la crise. "Vous travaillez comme un robot, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à la fois dans la gestion de la guerre, de l’économie, de la législation et des réglementations", a-t-il raconté. Ce n’est qu’ensuite, a-t-il ajouté, qu’il a pris le temps de réfléchir à sa propre responsabilité face à "la pire tragédie survenue au peuple juif depuis la Shoah", qui s’est produite alors qu’il était au gouvernement.

Betsalel Smotrich a rappelé qu’il s’était opposé aux accords d’Oslo, au retrait de la bande de Gaza et à la politique fondée, selon lui, sur l’idée que le Hamas était dissuadé. Il a également souligné qu’il appelait dès 2017 à reprendre le contrôle de la bande de Gaza et avertissait que la poursuite de cette stratégie finirait par coûter cher.

Selon lui, cette opposition ancienne à la "conception" sécuritaire qui prévalait avant le 7 octobre l’a conduit à écarter l’idée d’une responsabilité personnelle dans les choix ayant précédé l’attaque. "S’il y a une responsabilité qui m’incombe, c’est de ne pas avoir renversé la table", a-t-il conclu.