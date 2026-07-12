Deuxième guerre du Liban : Tsahal dévoile des documents secrets vingt ans après

À l’occasion du vingtième anniversaire de la deuxième guerre du Liban, des documents militaires datant des premiers jours du conflit ont été rendus publics dimanche. Parmi eux figurent l’ordre opérationnel baptisé "Juste rétribution" ainsi qu’un communiqué de Tsahal annonçant, en pleine guerre, l’élargissement de l’offensive terrestre au Liban.

L’ordre de mission révèle les principaux objectifs assignés aux forces israéliennes : frapper les infrastructures terroristes du Hezbollah, éliminer les terroristes et les membres de l’organisation impliqués dans les combats, prendre le contrôle de zones jugées nécessaires à la sécurité d’Israël et perturber les capacités opérationnelles du groupe terroriste chiite.

Un autre document dévoilé, daté du 12 août 2006, fait état de l’extension de la manœuvre terrestre israélienne en direction du fleuve Litani. Selon le communiqué diffusé à l’époque par le porte-parole de Tsahal, l’opération visait à réduire les tirs de roquettes contre le territoire israélien et à intensifier les frappes contre le Hezbollah.

La deuxième guerre du Liban avait éclaté le 12 juillet 2006, après une attaque du Hezbollah à la frontière nord d’Israël au cours de laquelle deux soldats de Tsahal, Ehud "Oudi" Goldwasser et Eldad Regev, avaient été enlevés.

Le conflit avait duré 34 jours et pris fin le 14 août 2006, avec l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu.