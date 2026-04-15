Dix chercheurs de l’Université de Tel-Aviv distingués par l’Académie nationale des inventeurs des États-Unis

Dix chercheurs et chercheuses de Université de Tel-Aviv ont été nommés membres seniors de l’Académie nationale des inventeurs des États-Unis pour l’année 2026, une distinction prestigieuse qui récompense des travaux scientifiques à fort impact sociétal et économique.

Cette reconnaissance met en lumière l’excellence de la recherche israélienne dans des domaines clés tels que la médecine, la neurobiologie, l’intelligence artificielle et l’ingénierie. Les chercheurs distingués ont en commun d’avoir transformé leurs innovations en applications concrètes, notamment à travers des brevets et la création de start-up technologiques.

Parmi eux, le professeur Daniel Offen s’illustre dans les thérapies cellulaires pour les maladies neurologiques, tandis que Noam Shomron développe des solutions avancées en génomique et santé numérique, intégrant intelligence artificielle et médecine personnalisée. De son côté, Adi Barzel se distingue dans le domaine de la thérapie génique, avec des avancées prometteuses contre le cancer et les maladies auto-immunes.

Les travaux de Vered Padler-Karavani en glycobiologie ouvrent de nouvelles perspectives dans la compréhension du système immunitaire, tandis que Nadav Cohen contribue aux fondements théoriques de l’intelligence artificielle. D’autres chercheurs, comme Nahum Kiryati ou Zohar Yosibash, développent des applications concrètes allant de l’imagerie médicale à la biomécanique.

Fondée en 2010, l’Académie nationale des inventeurs regroupe plus de 2 000 membres à travers le monde, récompensant des scientifiques dont les innovations ont un impact direct sur la société. Cette nomination confirme le rôle central de l’Université de Tel-Aviv dans l’écosystème mondial de l’innovation.

Au-delà de la reconnaissance individuelle, cette distinction illustre la capacité croissante du monde académique à transformer la recherche fondamentale en solutions technologiques au service du public.