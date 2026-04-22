Donald Trump distingué par le Prix Israël pour sa "contribution exceptionnelle au peuple juif"

Le président américain Donald Trump a été distingué par le Prix Israël, la plus haute distinction civile du pays, lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout à Jérusalem. Cette récompense lui est attribuée dans la catégorie de « contribution exceptionnelle au peuple juif ».

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Informé dès décembre par le ministre israélien de l’Éducation, Yoav Kisch, ce dernier avait salué des « réalisations remarquables » et un lien « exceptionnel » avec le peuple juif. « Je ne pense pas qu’il y ait une autre personne capable de marquer de tels accomplissements à ce stade », a-t-il affirmé.

Lors de la cérémonie, un montage a mis en avant plusieurs moments clés de son action en faveur d’Israël, notamment les Accords d’Abraham de 2020, son discours à la Knesset et ses échanges réguliers avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Ces accords, qui ont permis la normalisation entre Israël et plusieurs pays arabes, restent l’un des jalons diplomatiques majeurs de sa présidence.

Donald Trump devrait se rendre en Israël dans les prochains mois pour recevoir officiellement cette distinction lors d’une cérémonie en personne.