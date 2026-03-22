Effie Defrin : Israël doit s’attendre à "encore plusieurs semaines de combats"

Au 23e jour du conflit, le porte-parole de l’armée israélienne, le général de brigade Effie Defrin, a dressé un état des lieux détaillé de la situation sécuritaire, évoquant à la fois les attaques récentes contre Israël et la poursuite des opérations militaires en Iran et au Liban. Il a confirmé que les frappes iraniennes ayant visé Dimona et Arad ont touché des zones résidentielles, après des échecs d’interception « sans lien entre eux » selon les premières analyses.

Malgré ces incidents, Defrin a souligné la performance globale des systèmes de défense israéliens. « L’armée de l’air a intercepté plus de 90 % des missiles lancés, ce qui est sans précédent », a-t-il affirmé, tout en rappelant que « la défense n’est pas hermétique ». Il a insisté sur un point crucial : « être dans des lieux protégés est essentiel pour sauver des vies », notant que les personnes ayant respecté les consignes ont été épargnées, y compris dans des bâtiments directement touchés.

En parallèle, Tsahal poursuit ses opérations offensives en profondeur. « Nos attaques en Iran ne s’arrêtent pas », a déclaré le porte-parole, évoquant plus de 2 000 munitions larguées sur des milliers de cibles. L’objectif affiché reste clair : « affaiblir le régime terroriste et ses capacités militaires ». Selon lui, les résultats obtenus ces dernières semaines sont « extraordinaires ».

Sur le front nord, l’armée israélienne intensifie également ses actions contre le Hezbollah. Plus de 2 000 cibles ont été frappées, notamment des infrastructures utilisées pour le transfert d’armes au sud du fleuve Litani. Defrin a confirmé la destruction de plusieurs axes stratégiques.

Il a également évoqué la mort d’un civil israélien dans le nord, précisant qu’une enquête est en cours pour déterminer si le tir était ennemi ou issu d’un tir ami.

Enfin, le porte-parole a averti : « Nous faisons face à encore plusieurs semaines de combats contre l’Iran et le Hezbollah ». Il a appelé à la résilience de la population, la qualifiant de « partie indissociable du succès » de la campagne militaire.