Effie Defrin : "la majorité des capacités de production militaires de l’Iran sera détruite d’ici quelques jours"

À l’issue de près d’un mois de guerre contre l’Iran et ses relais régionaux, le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a affiché une détermination sans ambiguïté : Israël entend porter un coup décisif aux capacités militaires du régime iranien. Selon lui, « d’ici quelques jours », l’armée israélienne achèvera la destruction de la majorité des capacités de production militaire de Téhéran, un processus dont la reconstruction prendra « très longtemps ».

Au cœur de cette stratégie : une campagne de frappes ciblées contre les infrastructures industrielles et nucléaires. Tsahal affirme avoir intensifié ses opérations contre des sites clés, notamment une installation de production d’uranium, décrite comme un maillon essentiel dans la chaîne de fabrication d’armes nucléaires, ainsi que le réacteur à eau lourde d’Arak, que l’Iran a tenté de remettre en état après de précédentes frappes.

Sur le front nord, les opérations terrestres se poursuivent au Liban, où les forces israéliennes cherchent à élargir leur zone de sécurité. Selon Defrin, plus de 850 terroristes du Hezbollah ont été éliminés depuis le début des combats, dont certains opérant sous couverture civile. Il a notamment évoqué l’élimination d’un membre de la force Radwan, présenté comme un « journaliste » ayant servi d’agent de renseignement pour cibler les positions israéliennes.

Malgré ces avancées militaires, le porte-parole n’a pas éludé le coût humain du conflit. Il a confirmé la mort d’un civil israélien à Tel Aviv lors d’une attaque iranienne récente, tout en adressant ses condoléances aux familles des soldats tombés au combat dans le sud du Liban.

Enfin, Defrin a évoqué l’élargissement du conflit à d’autres fronts, notamment le Yémen, d’où un missile a été intercepté dans la matinée. Il a mis en garde les Houthis, affirmant que toute tentative de viser les civils israéliens entraînera une riposte.

« Nous avons une opportunité de changer fondamentalement la situation », a-t-il conclu, insistant sur la coordination avec les États-Unis et la volonté d’instaurer une réalité sécuritaire durable pour Israël.