Ehud Barak : "L'accord avec le Hamas se construit sans Israël ni ses exigences"

L'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a vivement critiqué l'accord en cours de négociation avec le Hamas, estimant qu'il était élaboré sans véritable prise en compte des intérêts d'Israël.

Dans une interview accordée à Kan Reshet Bet, Barak a dénoncé un texte qu'il juge « vague », tout en affirmant que sa direction générale était préoccupante. Selon lui, l'accord ne prévoit ni le désarmement total du Hamas, ni la confiscation de ses armes, ni l'exil de ses dirigeants. Il permettrait en revanche une réduction de la présence militaire israélienne dans la bande de Gaza et l'arrêt des éliminations ciblées.

L'ancien chef du gouvernement a surtout estimé que Benjamin Netanyahou avait perdu toute capacité d'influence auprès de Donald Trump.

« La réalité douloureuse est que Trump ne tient plus vraiment compte de Netanyahou. Il a totalement perdu son pouvoir de négociation avec lui », a-t-il déclaré, ajoutant que « l'accord est conclu sans qu'Israël soit autour de la table ».

Selon Barak, l'entourage du président américain aurait également perdu confiance dans le Premier ministre israélien, entraînant une dégradation des relations entre les deux dirigeants.

Évoquant l'Iran, il a estimé que la décision de Donald Trump de suspendre les frappes américaines était prévisible, affirmant que le président américain cherche avant tout à éviter une guerre régionale de grande ampleur.

Enfin, Ehud Barak a averti que l'Iran pourrait accepter un accord si ses principales exigences étaient satisfaites, notamment le maintien de sa capacité de pression sur le détroit d'Ormuz, le déblocage de fonds et un allègement des sanctions. Il a également mis en garde contre le risque que Téhéran poursuive son programme nucléaire malgré un éventuel accord.