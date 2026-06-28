Eilat : deux suspects accusés d’avoir dévalisé plus de 20 chambres d’hôtel

L’enquête sur une série de cambriolages dans des hôtels d’Eilat se poursuit. Deux hommes d’une trentaine d’années, originaires du centre d’Israël et connus des services de police, ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir dévalisé plus de 20 chambres d’hôtel dans la ville balnéaire.

Selon la police, les suspects auraient utilisé une méthode organisée : l’un d’eux aurait volé une carte “master”, permettant d’ouvrir plusieurs chambres, tandis que son complice y pénétrait pour voler tout ce qui pouvait l’être.

Lors d’une audience au tribunal de première instance d’Eilat, un enquêteur a indiqué que les deux suspects apparaissaient sur des images de vidéosurveillance provenant d’hôtels et d’autres lieux de la ville.

Les enquêteurs ont également présenté une liste détaillée des objets volés dans chaque dossier. Au moment de l’arrestation, une grande valise remplie d’objets appartenant présumément à des vacanciers aurait été retrouvée en possession de l’un des suspects.

Les deux hommes sont aussi soupçonnés d’avoir utilisé des cartes bancaires volées pour effectuer des achats dans plusieurs commerces d’Eilat.

Parallèlement, la police examine la possibilité qu’une autre bande opère dans la ville selon une méthode différente : ses membres se feraient passer pour des clients auprès du personnel de ménage afin d’accéder aux chambres et d’y voler des objets de valeur ainsi que des cartes de crédit.

Le tribunal a prolongé la détention des deux suspects de quatre jours, estimant qu’une remise en liberté pourrait nuire à l’enquête.