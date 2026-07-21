Emily Damari après l'élimination d'un commandant du Hamas : « Ce monstre brûle désormais en enfer »

L'ancienne otage israélienne Emily Damari a réagi à l'élimination par Tsahal et le Shin Bet d'Adham Ibrahim Sha'aban Nasman, responsable des opérations de la brigade de Gaza-Ville du Hamas, l'accusant d'avoir été l'un de ses geôliers durant sa captivité.

« Tant de terroristes brutaux que nous avons rencontrés aspiraient à lui ressembler. Ils étaient tous mauvais, certains à des postes élevés, d'autres à des niveaux inférieurs. Désormais, ils ne parlent plus de nous au téléphone. Ils brûlent ensemble dans les flammes de l'enfer… Avec l'aide de Dieu, d'autres les rejoindront », a-t-elle écrit.

Plus tôt dans la journée, Tsahal et le Shin Bet avaient annoncé avoir éliminé Adham Ibrahim Sha'aban Nasman lors d'une frappe menée à Gaza-Ville. Selon les autorités israéliennes, il commandait les forces de la brigade de Gaza-Ville lors de l'attaque du 7 octobre 2023 et avait participé à la détention de plusieurs otages, dont Emily Damari, Romi Gonen, Ziv et Gali Berman, Eitan Mor, Matan Angrest et Omri Miran.

L'armée israélienne affirme également que Nasman occupait plusieurs fonctions de commandement au sein du Hamas et participait récemment à la reconstitution des capacités militaires de l'organisation, notamment en entraînant des combattants et en supervisant la production et la distribution d'armes.