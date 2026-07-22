"Forte hausse du crime organisé" : l’ambassade américaine alerte ses ressortissants en Israël

L’ambassade des États-Unis en Israël a publié mercredi une mise en garde inhabituelle à l’intention des citoyens américains, sur fond de multiplication des attaques à la grenade, des fusillades et des tentatives d’incendie criminel dans le centre du pays.

Dans son communiqué, la représentation diplomatique affirme suivre "les informations faisant état d’une hausse de la violences liées au crime organisé", principalement à Tel-Aviv, Jaffa et Herzliya. Elle recommande aux ressortissants américains de redoubler de vigilance, en particulier dans les zones commerciales en soirée et durant la nuit, d’éviter les secteurs où se déroulent des opérations de police et de respecter les consignes des forces de sécurité locales.

L’ambassade précise néanmoins que ses antennes de Jérusalem et de Tel-Aviv restent ouvertes et continuent de fournir leurs services consulaires, aussi bien en temps normal qu’en situation d’urgence.

Cette alerte intervient alors que l’agglomération de Tel-Aviv est confrontée depuis plusieurs semaines à une série d’attaques attribuées au conflit opposant les organisations criminelles Mousli et Jaroushi. Au moins 37 incidents ont été recensés, parmi lesquels des jets de grenades assourdissantes ou à fragmentation, des tirs à balles réelles et des tentatives d’incendie.

Mardi soir, i24NEWS en hébreu a diffusé des images montrant un individu lancer une grenade contre un complexe résidentiel du quartier huppé de Kokhav Hatsafon, dans le nord de Tel-Aviv. Le suspect, dissimulé près de la piscine, aurait attendu un signal avant de passer à l’acte puis de prendre la fuite. Il s’agissait de la deuxième attaque en une semaine contre cette résidence, où habite un homme connu de la police et lié, selon les autorités, à l’organisation criminelle de la famille Jaroushi.

La police estime qu’au moins quatre équipes distinctes, rémunérées pour exécuter ces attaques, sont actuellement actives. L’enquête, confiée à l’unité centrale du district de Tel-Aviv, a été placée en tête des priorités et pourrait conduire à de nouvelles arrestations dans les prochains jours.

La vague de violences s’est encore intensifiée dans la nuit de lundi à mardi, avec trois attaques à la grenade en quelques heures à Kiryat Ono, Ganei Tikva et Or Yehuda. Un habitant de Bat Yam âgé d’une vingtaine d’années a par ailleurs été arrêté, soupçonné d’avoir participé au jet d’une grenade à fragmentation contre un restaurant de Kiryat Ono le 13 juillet. Il doit être présenté au tribunal de Tel-Aviv en vue de la prolongation de sa détention.