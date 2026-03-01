Frappes israélo-américaine contre l'Iran : Gideon Sa’ar rejette les critiques

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a rejeté les critiques visant la campagne conjointe menée par Israël et les États-Unis contre l’Iran, affirmant que l’objectif déclaré du régime iranien de détruire l’État hébreu justifie pleinement l’offensive en cours.

Lors d’une évaluation de la situation au ministère des Affaires étrangères, dont des extraits ont été diffusés par son bureau, Gideon Sa’ar a indiqué qu’Israël faisait face à des critiques concernant les frappes contre le régime iranien. Plusieurs États arabes ainsi que le secrétaire général des Nations unies ont exprimé leurs réserves, appelant à la retenue et au retour à la diplomatie, tandis que d’autres pays ont adopté une position plus prudente ou ont salué l’opération.

« Si ce régime appelle à la destruction d’Israël et agit en ce sens, alors nous sommes autorisés — et nous ne pouvons pas attendre — qu’il atteigne l’objectif qu’il s’est fixé », a déclaré le chef de la diplomatie israélienne. Il a souligné que, malgré les frappes menées en juin dernier contre les programmes nucléaire et balistique iraniens, la détermination de Téhéran n’avait pas changé.

Gideon Sa’ar a assuré que l’opération se poursuivrait « avec les États-Unis, par des coups très puissants contre le régime iranien ». Selon lui, « le premier coup a été très efficace et a atteint ses objectifs au-delà des attentes ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte d’escalade militaire régionale, alors que les frappes et les représailles se multiplient au Moyen-Orient.