Gideon Sa'ar appelle à un « dialogue ouvert » entre Israël et l'Union européenne

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a reçu lundi à Jérusalem la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, pour un entretien consacré aux relations entre Israël et l'Union européenne ainsi qu'aux principaux dossiers régionaux.

Après une réunion en tête-à-tête, les deux responsables ont élargi les discussions à leurs délégations respectives avant de s'exprimer devant la presse.

À cette occasion, Gideon Sa'ar a souligné l'importance du partenariat entre Israël et l'Union européenne, qu'il a qualifié de stratégique.

« Les relations entre Israël et l'Europe sont importantes pour nous deux. Nous partageons des intérêts communs et une coopération vaste et significative », a-t-il déclaré.

Le chef de la diplomatie israélienne a également insisté sur la nécessité de maintenir un dialogue franc avec Bruxelles, tout en fixant une ligne rouge.

« Nous croyons en l'importance d'un dialogue sincère, global et ouvert avec l'Union européenne. Mais il ne peut y avoir de dialogue lorsqu'une partie impose ses positions politiques à l'autre, en particulier sur des questions fondamentales qui touchent au cœur même de notre existence », a affirmé Gideon Sa'ar.

Le ministre a également réaffirmé la position de longue date d'Israël concernant les implantations en Judée-Samarie. Selon lui, tous les gouvernements israéliens ont défendu le droit historique du peuple juif à vivre dans ces territoires, qui constituent également un élément essentiel de la profondeur stratégique d'Israël.

Cette rencontre intervient alors que Jérusalem et Bruxelles poursuivent leurs échanges sur plusieurs dossiers, notamment la sécurité régionale, la coopération économique et les évolutions au Moyen-Orient.

Malgré des divergences persistantes sur plusieurs questions politiques, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de préserver le dialogue et la coopération face aux défis régionaux.