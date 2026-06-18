Guy Gilboa-Dalal brise le silence sur les violences sexuelles subies en captivité à Gaza

À la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en période de conflit, l'ancien otage israélien Guy Gilboa-Dalal a livré un témoignage poignant sur les sévices qu'il a subis durant sa captivité dans la bande de Gaza aux mains du Hamas.

Lors d'un entretien avec l'épouse du président israélien Michal Herzog, Guy Gilboa-Dalal a évoqué pour la première fois en détail plusieurs épisodes de violences sexuelles commises par ses geôliers. Il a raconté qu'à une occasion, l'un de ses ravisseurs l'avait menacé avec un couteau tout en lui ordonnant de ne parler à personne des agressions subies. Il a également décrit d'autres actes de nature sexuelle perpétrés pendant sa détention.

Au cours de la conversation, les deux interlocuteurs ont également évoqué un récent rapport des Nations unies indiquant que l'organisation n'était pas en mesure de vérifier certaines allégations de violences sexuelles visant des otages israéliens lors de l'attaque du 7 octobre 2023 et pendant leur captivité à Gaza.

Interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à rendre publique son expérience, Gilboa-Dalal a expliqué qu'il considérait cette démarche comme une mission personnelle. "Je veux utiliser ma voix pour renforcer et soutenir les victimes d'agressions sexuelles", a-t-il déclaré, soulignant que de nombreuses personnes choisissent de garder le silence après de telles épreuves. "Je veux qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'aucune victime n'est responsable de ce qui lui est arrivé."

Saluant son témoignage, Michal Herzog a estimé qu'il fallait un grand courage pour évoquer publiquement de telles expériences. Elle a affirmé qu'Israël avait le devoir de faire connaître au monde ce qu'elle a qualifié de "vérité douloureuse et bouleversante" vécue par les victimes.