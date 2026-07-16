IAI dévoile "Hypnosis", un nouveau système destiné à neutraliser les attaques massives de drones

Israel Aerospace Industries (IAI) a présenté jeudi Hypnosis, un nouveau système de défense électronique conçu pour perturber et neutraliser simultanément un grand nombre de menaces aériennes, notamment des drones lancés en essaim.

Cette technologie dite de "défense douce" agit sur les systèmes de navigation par satellite GNSS utilisés par les appareils pour déterminer leur position, leur trajectoire et l'heure exacte. En brouillant ou en trompant ces signaux, Hypnosis doit empêcher les drones et autres engins aériens de se diriger avec précision vers leur cible.

Le dispositif a vocation à compléter les systèmes d'interception classiques, qui détruisent physiquement les menaces à l'aide de missiles ou de projectiles. Selon IAI, cette nouvelle couche de protection doit permettre de renforcer la défense de sites stratégiques, d'infrastructures énergétiques ou encore de batteries de défense aérienne, tout en proposant une réponse moins coûteuse que l'emploi systématique d'intercepteurs.

Hypnosis repose sur plusieurs unités interconnectées, pilotées par un centre de commandement et de contrôle unique. Le système est capable de faire face à des attaques coordonnées comprenant de nombreux engins arrivant simultanément de différentes directions. Il peut également fonctionner de manière entièrement autonome, sans intervention directe d'un opérateur.

Son architecture permet de coordonner les moyens électroniques avec les systèmes d'interception cinétique afin d'apporter une réponse adaptée à des environnements de combat en constante évolution.

"Le champ de bataille moderne exige des capacités de défense intégrées et multicouches, capables de faire face simultanément à une grande variété de menaces", a déclaré Boaz Levy, président du conseil d'administration d'IAI. Il a affirmé que cette technologie devait contribuer à la protection de la sécurité nationale et des populations civiles.

Guy Bar-Lev, vice-président d'IAI et directeur de la division des missiles et des systèmes spatiaux, a de son côté présenté Hypnosis comme "une avancée majeure" dans la protection des infrastructures stratégiques. Selon lui, l'association de ce système électronique avec des moyens d'interception classiques permet de créer une couche de défense supplémentaire, à la fois efficace et économique.

Le dispositif s'appuie sur l'expérience opérationnelle d'IAI dans le domaine de la guerre de navigation, ou NAVWAR, qui regroupe les technologies de brouillage et de leurrage des systèmes de positionnement par satellite.