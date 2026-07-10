Une start-up israélienne lève 36 millions de dollars pour créer un Dôme de fer contre les essaims de drones

La start-up israélienne de défense Skapion a annoncé avoir levé 36 millions de dollars lors d’un tour de financement d’amorçage afin d’accélérer le développement d’un système mobile capable de détecter et de neutraliser simultanément des essaims de drones.

Les fonds serviront à renforcer les équipes d’ingénieurs, poursuivre les essais du système et développer les activités de l’entreprise en Israël, aux États-Unis et dans d’autres pays alliés.

Créée à la fin de l’année 2025, Skapion entend répondre à l’une des principales évolutions des conflits modernes : l’utilisation massive de drones peu coûteux et de munitions rôdeuses. D’abord employés de manière artisanale par l’organisation terroriste État islamique en Syrie, puis à grande échelle en Ukraine, ces appareils occupent désormais une place croissante sur les champs de bataille du Moyen-Orient. Le Hezbollah utilise notamment des drones guidés par fibre optique pour attaquer les soldats et les équipements de Tsahal.

Contrairement aux systèmes traditionnels, conçus pour intercepter un nombre limité de menaces aériennes coûteuses et clairement identifiables, la technologie de Skapion vise à faire face à des attaques simultanées menées par de nombreux appareils bon marché. Le système doit pouvoir fonctionner de manière autonome dans des environnements difficiles, y compris lorsque les communications sont limitées, et protéger aussi bien les forces en mouvement que les bases militaires et les infrastructures sensibles.

"La question n’est plus de savoir s’il est possible de détecter ou d’abattre un drone isolé", explique Ido Bar-On, cofondateur et directeur général de Skapion. "Il s’agit de savoir si les armées modernes peuvent neutraliser des essaims à la vitesse, à l’échelle et au coût qu’impose le champ de bataille actuel."

Selon l’entreprise, la généralisation des drones à bas coût depuis 2022 a profondément modifié l’équilibre entre l’attaque et la défense. Leur utilisation en grand nombre oblige les armées à mobiliser des intercepteurs onéreux contre des menaces nettement moins coûteuses, tout en risquant de saturer des dispositifs qui n’ont pas été conçus pour gérer des dizaines d’attaques simultanées.

"Le Dôme de fer a changé la donne face aux roquettes et aux missiles. Skapion veut faire la même chose contre les essaims de drones", affirme l'un des participants au projet. "La menace est passée de projectiles isolés et coûteux à des drones bon marché attaquant en nombre. La défense doit évoluer en conséquence."

L’équipe fondatrice réunit plusieurs anciens officiers de l’armée de l’air israélienne et spécialistes de la défense aérienne. Elle compte notamment le général de brigade de réserve Pini Yungman, ancien directeur de la division des systèmes de défense aérienne et antimissile de Rafael, qui a participé au développement du Dôme de fer et de la Fronde de David.

Ido Bar-On est pour sa part un ancien lieutenant-colonel de réserve des forces spéciales de Tsahal et a dirigé les activités internationales de défense et gouvernementales de l’entreprise XTEND. Skapion emploie déjà plusieurs dizaines de spécialistes de l’aéronautique, de la robotique, des systèmes autonomes et des technologies de défense. Son siège se trouve à Washington, tandis que son centre de recherche et développement est installé à Ramat Gan.