Idit Silman défend l'installation de crocodiles autour d'une prison de terroriste

La ministre israélienne de la Protection de l’environnement, Idit Silman, a défendu le projet visant à installer des crocodiles autour de la prison de Ketziot, où sont détenus des terroristes de la force Nukhba du Hamas. Elle assure qu’il s’agit d’une mesure de sécurité et de dissuasion, et non d’une opération de communication.

Idit Silman a indiqué avoir signé un arrêté permettant de classer les crocodiles comme animaux sauvages faisant l’objet d’une gestion particulière. Cette décision doit permettre au Shin Bet de mener un projet pilote autour de l’établissement pénitentiaire, tout en garantissant le bien-être des animaux.

"Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un coup de publicité", a-t-elle affirmé lors d’un entretien accordé mercredi à la radio 103FM. La ministre a expliqué avoir participé à des discussions internes avec l’administration pénitentiaire israélienne, qui souhaiterait créer une barrière supplémentaire autour de la prison.

Selon elle, la présence de crocodiles aurait un effet dissuasif important sur les détenus. "Ils ont très peur des crocodiles. Nous parlons un langage que nos ennemis comprennent", a-t-elle déclaré.

Le projet avait été proposé par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui souhaite durcir les conditions de détention des prisonniers sécuritaires. Idit Silman a salué son action dans les prisons et rappelé que leurs partis, le Likud et Otzma Yehudit, étaient partenaires au sein de la coalition gouvernementale.

La ministre a également souligné que le nombre de détenus sécuritaires avait augmenté de plusieurs milliers depuis les massacres du 7 octobre, sans hausse équivalente des effectifs de gardiens. Elle estime donc nécessaire de mettre en place de nouveaux moyens de protection et de dissuasion.

"Ceux qui ont massacré, violé et assassiné notre peuple de manière aussi brutale doivent savoir qu’ils dormiront entourés de crocodiles", a-t-elle lancé, tout en reconnaissant que le projet pouvait susciter des moqueries.