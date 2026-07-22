Israël creuse des douves à crocodiles autour d'une aile de prison

Les autorités israéliennes ont entamé les travaux d'un projet pilote prévoyant l'aménagement de douves destinées à accueillir des crocodiles autour d'une aile de haute sécurité de la prison de Ketziot, où sont notamment détenus des membres de la Noukhba, l'unité d'élite du Hamas impliquée dans l'attaque du 7 octobre 2023.

Selon Ynet, les tranchées, d'une longueur d'environ 170 mètres, sont en cours d'excavation à l'intérieur de l'enceinte pénitentiaire. Le ministère israélien de la Sécurité nationale a confirmé que ces canaux étaient destinés à recevoir des crocodiles dans le cadre d'un projet pilote.

Le lancement des travaux intervient après la décision de la ministre de la Protection de l'environnement, Idit Silman, de reclasser le crocodile du Nil comme « animal sauvage d'élevage », une mesure présentée par le ministère comme permettant la mise en œuvre du projet. Le cabinet du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a salué cette décision, affirmant qu'elle ouvrait la voie à la création de cette nouvelle infrastructure de sécurité.

D'après le ministère, 21 millions de shekels (environ 6,3 millions de dollars) ont été alloués au projet. L'administration pénitentiaire israélienne affirme avoir élaboré un plan détaillé concernant l'hébergement, la surveillance et l'entretien des animaux, tandis que des gardiens auraient déjà reçu une formation spécifique.

Le projet suscite toutefois de vives critiques. Selon Ynet, l'ensemble des membres du conseil de l'Autorité israélienne de la nature et des parcs s'y sont opposés lors d'une réunion extraordinaire. Les experts estiment qu'il n'existe aucun précédent justifiant l'utilisation de crocodiles pour la sécurité d'une prison et soulignent que la législation actuelle prévoit que ces animaux soient détenus uniquement à des fins de conservation, de recherche ou d'éducation.

Plusieurs juristes interrogés par Ynet considèrent également que la décision ministérielle pourrait ne pas suffire sur le plan juridique et qu'une loi adoptée par la Knesset serait nécessaire pour autoriser officiellement l'utilisation de crocodiles à des fins de sécurité.